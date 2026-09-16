नए फंडिंग राउंड के बाद एंथ्रोपिक से निकल सकता है OpenAI का मूल्यांकन

हाल ही में OpenAI और एंथ्रोपिक दोनों ही कंपनियों के मूल्यांकन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। OpenAI का मूल्यांकन 2025 की शुरुआत में 300 अरब डॉलर (करीब 28,000 अरब रुपये) से बढ़कर अक्टूबर तक 500 अरब डॉलर (करीब 47,000 अरब रुपये) हो गया था।

दूसरी ओर, एंथ्रोपिक का मूल्यांकन पिछले साल 61.5 अरब डॉलर (करीब 5,800 अरब रुपये) से उछलकर इस मई में 965 अरब डॉलर (करीब 91,000 अरब रुपये) पर पहुंच गया।

अगर, OpenAI को यह अगला फंडिंग राउंड मिल जाता है और कंपनी का मूल्यांकन 1,200 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है तो यह कुछ समय के लिए फिर से सबसे आगे निकल सकती है।

हालांकि, जब एंथ्रोपिक अपना IPO लाएगी तो हालात फिर बदल सकते हैं। AI के भविष्य को लेकर दोनों कंपनियों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, जो काफी रोमांचक है।