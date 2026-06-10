सेल्सफोर्स फिर कर रही छंटनी, किन विभागों के कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

नाम

कई उत्पादों का नाम भी बदला गया

AI पर बढ़ते जोर के तहत सेल्सफोर्स ने अपने कई उत्पादों को एजेंटफोर्स ब्रांड के तहत पेश करना शुरू कर दिया है। सेल्स को एजेंटफोर्स सेल्स, सर्विस को एजेंटफोर्स सर्विस और प्लेटफॉर्म को एजेंटफोर्स 365 प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि एजेंटफोर्स सालाना 1 अरब डॉलर (लगभग 95 अरब रुपये) से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल कर चुका है। सेल्सफोर्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI एजेंट्स कारोबारी दुनिया में बड़ी भूमिका निभाएंगे।