भारतीय कंपनियां अब कर रही AI का असल इस्तेमाल, सेल्सफोर्स लगा रही बड़ा दांव

भारतीय कंपनियां अब कर रही AI का असल इस्तेमाल, सेल्सफोर्स लगा रही बड़ा दांव
भारतीय कारोबार अब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को परखने से आगे बढ़ गए हैं। सेल्सफोर्स का कहना है कि वे इसे अपने पूरे कामकाज में अपना रहे हैं।
दक्षिण एशिया की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरुंधति भट्टाचार्य का मानना है कि डिजिटल और एजेंटिक AI में भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। कंपनी देश में अपना निवेश भी बढ़ा रही है। अगले साल तक बेंगलुरु में उनका एक नया टावर शुरू होने की उम्मीद है।
भारत बन सकता है एजेंटिक AI का अगुआ
सेल्सफोर्स AI को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदरूनी नवाचार और समझदारी भरी अधिग्रहण रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखता है।
फाइनेंस जैसे सेक्टर में AI की मदद से काम अब बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे-जैसे ऑटोमेशन बार-बार दोहराए जाने वाले कामों की जगह ले रहा है, 'AI एथिसिस्ट' और 'प्रॉम्प्ट इंजीनियर' जैसे नए तरह के रोजगार पैदा हो रहे हैं। सेल्सफोर्स के अध्यक्ष, मुख्य प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग अधिकारी रोहन कुमार का कहना है कि भारत में डेवलपर्स की बड़ी संख्या 2030 तक देश को एजेंटिक नवाचार के लिए दुनिया के अग्रणी बाजारों में शामिल कर सकती है।