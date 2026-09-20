भारतीय कंपनियां अब कर रही AI का असल इस्तेमाल, सेल्सफोर्स लगा रही बड़ा दांव

सेल्सफोर्स AI को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदरूनी नवाचार और समझदारी भरी अधिग्रहण रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखता है।

फाइनेंस जैसे सेक्टर में AI की मदद से काम अब बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे-जैसे ऑटोमेशन बार-बार दोहराए जाने वाले कामों की जगह ले रहा है, 'AI एथिसिस्ट' और 'प्रॉम्प्ट इंजीनियर' जैसे नए तरह के रोजगार पैदा हो रहे हैं। सेल्सफोर्स के अध्यक्ष, मुख्य प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग अधिकारी रोहन कुमार का कहना है कि भारत में डेवलपर्स की बड़ी संख्या 2030 तक देश को एजेंटिक नवाचार के लिए दुनिया के अग्रणी बाजारों में शामिल कर सकती है।