सेल्सफोर्स ने भारत में शुरू की छंटनी

सेल्सफोर्स ने भारत में शुरू की छंटनी, प्रभावित कर्मचारियों को क्या कुछ मिलेगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:40 pm Nov 19, 202605:40 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी IT कंपनी सेल्सफोर्स ने भारत में भी कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। इससे पहले कंपनी इस साल अमेरिका के कई राज्यों में 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। भारत में कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी भी गई है। इस बीच प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाले मुआवजे और दूसरी सुविधाओं की जानकारी सामने आई है।