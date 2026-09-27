SAAB ने भारत में विस्तार के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ कर रही साझेदारी

SAAB अपनी पहली कार्ल गुस्ताफ M4 फैक्टरी स्वीडन से बाहर हरियाणा के झज्जर में खोल रही है। यह हथियार दशकों से भारतीय सेना के लिए बहुत अहम रहा है।

भटनागर ने भारतीय साझेदार कंपनियों को केवल पुर्जे बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनमें सुधार के सुझाव भी देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों के फीडबैक से इन सिस्टम को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कंपनी का कहना है कि वह भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो स्थानीय जरूरतों के साथ-साथ निर्यात की मांग भी पूरी करेगी।