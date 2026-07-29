रूस ने पावेल डुरोव को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाला

रूस ने टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाला, क्या है आरोप?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:13 pm Jul 29, 202603:13 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव एक बार फिर गंभीर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। रूस ने डुरोव को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया है, जिससे आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। रूसी सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि उनके खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामले में जांच चल रही है। इसी बीच रूस ने टेलीग्राम पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर रोक लगाने का फैसला किया है।