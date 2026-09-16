RBI ने रुपये को 96 के स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए उठाया कदम
भारतीय रुपये में और गिरावट को रोकने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दखल देना पड़ा है। रुपये को 96 के अहम स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए RBI लगातार डॉलर बेच रहा है। इससे पता चलता है कि विदेशी मुद्रा बाजारों में फिलहाल कितनी गहमागहमी है। इसका असर बुधवार को नजर आया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत हुआ और 95.89 के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 7 सत्रों में भारतीय मुद्रा में 1.5 फीसदी की गिरावट आई थी।
ये कारण बढ़ा रहे रुपये पर दबाव
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम पर सबकी नजर है। जानकारों का मानना है कि फेड जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसी के साथ, कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 108 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, वहीं अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स भी 5 फीसदी के ऊपर चल रहे हैं।
ये दोनों ही बातें रुपये पर और दबाव बढ़ा रही हैं। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स का कहना है कि इन वैश्विक बदलावों के बीच RBI रुपये को इस स्तर पर कैसे संभालता है, इस पर सबकी पैनी नजर रहेगी।