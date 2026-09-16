RBI ने रुपये को 96 के स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए उठाया कदम

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम पर सबकी नजर है। जानकारों का मानना है कि फेड जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसी के साथ, कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 108 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, वहीं अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स भी 5 फीसदी के ऊपर चल रहे हैं।

ये दोनों ही बातें रुपये पर और दबाव बढ़ा रही हैं। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स का कहना है कि इन वैश्विक बदलावों के बीच RBI रुपये को इस स्तर पर कैसे संभालता है, इस पर सबकी पैनी नजर रहेगी।