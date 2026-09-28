डॉलर के मुकाबले 95.95 पर पहुंचा रुपया, गिरावट रोकने के लिए RBI ने बेचे डॉलर
सोमवार (28 सितंबर) को रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.95 के स्तर पर आ गया। दरअसल, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे। इसकी मुख्य वजह अमेरिका-ईरान वार्ता में आई रुकावट और मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव था।
चीजों को और खराब होने से रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तुरंत हस्तक्षेप किया। RBI ने रुपये को 96 के स्तर से और नीचे जाने से रोक दिया।
विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर घटा
RBI के इस कदम से बाजार की घबराहट तो कम हुई, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) कम हो गया।
इसके साथ ही, निफ्टी 50 इंडेक्स भी एक फीसदी से ज्यादा गिर गया और सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न भी बढ़ गया। ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अमेरिका-ईरान वार्ता में रुकावट और मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव जैसे वैश्विक घटनाक्रम अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बढ़ा रहे हैं।