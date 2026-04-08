ईरान में सीजफायर के बाद रुपया 40 पैसे बढ़कर 92.64 रुपये प्रति डॉलर पर खुला

ताजा स्तर रुपये की चाल और ताजा स्तर पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 93.00 प्रति डॉलर के मुकाबले 92.64 पर बंद हुआ था, जो पहले से बेहतर स्तर था। नए दिन की शुरुआत में इसमें करीब 40 पैसे की और मजबूती आई, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। लगातार तीसरे दिन रुपये में बढ़त दर्ज की गई है, जो बाजार में स्थिरता और भरोसे का संकेत देती है। इससे विदेशी निवेश बढ़ने और कारोबार में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।

तेल कच्चे तेल में गिरावट से भारत को फायदा सीजफायर के ऐलान के बाद आज ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 10 प्रतिशत गिरकर लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की उम्मीद से तेल की सप्लाई सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह राहत भरी खबर है। सस्ता तेल मिलने से आयात खर्च घटेगा, महंगाई कम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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