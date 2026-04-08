ईरान में सीजफायर के बाद रुपया 40 पैसे बढ़कर 92.64 रुपये प्रति डॉलर पर खुला
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा के कारण भारतीय रुपया आज (8 अप्रैल) मजबूती के साथ खुला है। आज रुपये में करीब 40 पैसे की बढ़त दर्ज की गई और शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिली। यह तेजी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दो हफ्ते के युद्धविराम के ऐलान के बाद आई। इस फैसले से वैश्विक तनाव कम हुआ, बाजार में भरोसा बढ़ा और निवेशकों का रुख सकारात्मक बना।
ताजा स्तर
रुपये की चाल और ताजा स्तर
पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 93.00 प्रति डॉलर के मुकाबले 92.64 पर बंद हुआ था, जो पहले से बेहतर स्तर था। नए दिन की शुरुआत में इसमें करीब 40 पैसे की और मजबूती आई, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। लगातार तीसरे दिन रुपये में बढ़त दर्ज की गई है, जो बाजार में स्थिरता और भरोसे का संकेत देती है। इससे विदेशी निवेश बढ़ने और कारोबार में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।
तेल
कच्चे तेल में गिरावट से भारत को फायदा
सीजफायर के ऐलान के बाद आज ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 10 प्रतिशत गिरकर लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की उम्मीद से तेल की सप्लाई सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह राहत भरी खबर है। सस्ता तेल मिलने से आयात खर्च घटेगा, महंगाई कम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ेगी।
RBI
RBI के फैसले पर टिकी बाजार की नजर
घरेलू स्तर पर अब बाजार की नजर रिजर्व बैंक के नीतिगत फैसले पर बनी हुई है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और दरें पहले की तरह ही रखी जाएंगी। इसके साथ ही, तरलता बढ़ाने और रुपये में ज्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आने वाले समय में महंगाई और आर्थिक वृद्धि के नए अनुमान बाजार की दिशा तय करेंगे।