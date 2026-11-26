कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रुपये पर और भी दबाव आ सकता है, जिससे यह 92.75 के स्तर तक गिर सकता है। भले ही कल विदेशी निवेशकों ने 4,000 करोड़ रुपये का निवेश किया हो, लेकिन आज अमेरिका में थैंक्सगिविंग छुट्टी होने के कारण डॉलर की मांग कम रह सकती है।

इसके अलावा, अमेरिका द्वारा भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के प्रस्ताव से स्थिति और बिगड़ सकती है। आयातकों को सलाह दी जा रही है कि वे सतर्क रहें और जब दरें कम हों तब डॉलर खरीद लें।

फिलहाल अमेरिकी डॉलर इंडेक्स स्थिर बना हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि जब तक वैश्विक रुझानों में अचानक बदलाव नहीं आता तब तक रुपया सीमित दायरे में रहेगा।