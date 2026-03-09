इस सप्ताह भारतीय बाजार में 4 IPO पेश होंगे

भारतीय बाजार में इस सप्ताह आएंगे 6,600 करोड़ रुपये के IPO, जानिए कब देंगे दस्तक

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राथमिक बाजार में गतिविधि काफी हद तक अप्रभावित रही है। 9 मार्च से शुरू हुए नए सप्ताह में 4 नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं, जबकि 4 अन्य कंपनियां भी शेयर बाजारों में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इन IPO में से 3 मेनबोर्ड सेगमेंट से और 1 SME सेगमेंट से हैं।