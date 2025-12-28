रोल्स रॉयस की भारत को तीसरा घरेलू बाजार बनाने की योजना, बड़े निवेश की तैयारी 

फायदा

जेट इंजन का नौसेना प्रणोदन में होगा उपयोग

PTI को दिए साक्षात्कार में शशि मुकुंदन ने बताया कि कंपनी की ओर से विकसित किए जा रहे जेट इंजन से भारत को नौसेना प्रणोदन के लिए इंजन बनाने में भी मदद मिल सकती है। उनके पास एयरो इंजन को समुद्री उपयोग के लिए अनुकूलित करने की क्षमता है, जो काफी फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि अगर, सब कुछ ठीक रहा तो यह एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। यह बड़ा होगा, लेकिन मैं इसकी कोई निश्चित राशि नहीं बताना चाहता।