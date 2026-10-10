रोल्स रॉयस की लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में बनाने की योजना

इस बैठक में रोल्स रॉयस के बड़े अधिकारी भारतीय अधिकारियों के साथ मिले। उन्होंने कंपनी के बेंगलुरु स्थित इनोवेशन सेंटर का दौरा भी किया। रोल्स रॉयस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर देश में ही एडवांस्ड जेट इंजन बनाना चाहती है।

उनकी योजना है कि वे एक नया टर्बाइन कॉम्प्लेक्स भी लगाएं, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। इसी बीच, फ्रांसीसी कंपनी सैफरान भी इसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी पेशकश दे रही है। दरअसल, भारत अपने मौजूदा अमेरिकी सप्लायर्स के अलावा दूसरे भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रहा है।