बोस्टन डायनामिक्स ने रोहित प्रसाद को बनाया CEO, 2028 तक 30,000 रोबोट बनाने का लक्ष्य

बोस्टन डायनामिक्स ने हाल ही में अमेजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रमुख वैज्ञानिक रोहित प्रसाद को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया है।

कंपनी अब केवल रोबोट के शानदार डेमो दिखाने से आगे बढ़कर हजारों ह्यूमनॉइड रोबोट असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए बनाने की तैयारी कर रही है और इसी समय प्रसाद ने कमान संभाली है।

कंपनी का लक्ष्य है कि 2028 तक कुल 30,000 रोबोट बनाए जाएं। इनमें से ज्यादातर रोबोट हुंडई और किआ की फैक्ट्रियों में भेजे जाएंगे।

फिलहाल, एक एटलस रोबोट की कीमत 1.3 लाख डॉलर (करीब 1.2 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है। हालांकि, अनुमान है कि करीब 50,000 यूनिट बनने के बाद एक एटलस रोबोट की उत्पादन लागत लगभग 30,000 डॉलर (करीब 28 लाख रुपये) हो जाएगी।