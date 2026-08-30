अटॉर्नी जनरल ने पैरामाउंट विलय को रोकने के लिए शुरू की कानूनी कार्रवाई
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोन्टा ने पैरामाउंट के 81 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) के विलय को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
उनका कहना है कि इस सौदे से हॉलीवुड में मुकाबला कम हो सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नियामकों ने इस विलय को पहले ही मंजूरी दे दी है।
दूसरी तरफ, अमेरिकी अभिनेता मार्क रफेलो भी इस विलय के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे आगे चलकर टैलेंट एजेंट्स के लिए काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा।
रफेलो की टिप्पणियों पर उठी बहस
बोन्टा ने यह कदम रफेलो के उस आग्रह के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने राज्य के अधिकारियों से इस सौदे का विरोध करने को कहा था। हालांकि, कुछ जानकार मानते हैं कि इस मुकदमे का कोई ठोस आधार नहीं है।
इसकी वजह यह है कि दोनों कंपनियां नेटफलिक्स और अमेजन जैसे स्ट्रीमिंग के बड़े खिलाड़ियों के सामने पहले से ही जूझ रही हैं। दूसरी ओर, आलोचक बोन्टा पर इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने रफेलो की पैरामाउंट के मालिकों से जुड़ी विवादास्पद टिप्पणियों पर कुछ नहीं कहा।