अटॉर्नी जनरल ने पैरामाउंट विलय को रोकने के लिए शुरू की कानूनी कार्रवाई

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोन्टा ने पैरामाउंट के 81 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) के विलय को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

उनका कहना है कि इस सौदे से हॉलीवुड में मुकाबला कम हो सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नियामकों ने इस विलय को पहले ही मंजूरी दे दी है।

दूसरी तरफ, अमेरिकी अभिनेता मार्क रफेलो भी इस विलय के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे आगे चलकर टैलेंट एजेंट्स के लिए काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा।