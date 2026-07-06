रियाद एयर 4 अगस्त से शुरू करेगी मुंबई से सीधी उड़ानें

यूरोप और मध्य पूर्व के बीच पहुंच होगी आसान

यह नया जुड़ाव रियाद एयर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब को दुनिया के बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। मुंबई इसमें एक बेहद अहम पड़ाव है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टोनी डगलस के अनुसार, यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र का लाभ उठाने, यात्रियों को यूरोप और मध्य पूर्व तक पहुंचने में आसानी देने के लिए है।

इसके अलावा, रियाद के रास्ते लंदन, मैड्रिड, जेद्दा और काहिरा जैसे शहरों के लिए भी कनेक्टिंग उड़ानें मिलेंगी। इससे भारतीय यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा सफर के विकल्प मिलेंगे।