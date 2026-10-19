महंगाई को काबू करने के RBI के प्रयास से बढ़ सकती है बॉन्ड यील्ड

महंगाई को काबू करने के RBI के प्रयास से बढ़ सकती है बॉन्ड यील्ड
कच्चे तेल के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते भारत सरकार के बाॅन्ड दबाव में आ गए हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखा है।
माना जा रहा है कि आने वाले समय में बाॅन्ड यील्ड और बढ़ेगी और यह 7.37 से 7.42 फीसदी के बीच रह सकती है। एक ट्रेडर ने कहा, "कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय बाॅन्डों के लिए साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती हैं। इससे केंद्रीय बैंक को लंबे समय तक अपना सख्त रुख बनाए रखना होगा, जिससे यील्ड पर और दबाव पड़ेगा।"
अनुमान से बाहर जा सकती है महंगाई
ऊर्जा की बढ़ती कीमतें केवल हमारी जेब पर ही बोझ नहीं डालतीं, बल्कि राशन से लेकर गैजेट्स तक हर चीज महंगी कर सकती हैं। पिछले महीने भारत में महंगाई दर पहले ही 5.54 फीसदी पर पहुंच गई थी और जल्दी ही यह RBI के लिए तय किए गए दायरे को पार कर सकती है।
केंद्रीय बैंक ने साफ संकेत दिए हैं कि वह सख्त रवैया अपना रहा है और महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। हालांकि, इसका सीधा मतलब यह भी है कि फिलहाल कर्ज लेना और भी महंगा होता जाएगा।