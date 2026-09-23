हेल्थ टेक स्टार्टअप रियो डॉट AI ने जुटाए 43 करोड़ रुपये

इस नई फंडिंग के दम पर स्टार्टअप की योजना है कि वह अपने कामकाज को तेजी से बढ़ाए और ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाए।

इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का मूल्यांकन लगभग 170 करोड़ रुपये आंका गया है। फिलहाल, कंपनी में जीड वेंचर्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 21.11 फीसदी है। इसके बाद गुड कैपिटल की 17.07 फीसदी और वर्जन वन वेंचर्स की 12.86 फीसदी हिस्सेदारी आती है। संस्थापक अग्रवाल और आहूजा दोनों के पास अपनी 17.5 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार है।