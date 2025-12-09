ट्रंप की भारतीय चावल आयात पर टैरिफ की धमकी के बाद चावल के शेयरों में गिरावट
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (9 दिसंबर) चावल कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा भारत से चावल आयात पर नए टैरिफ की धमकी माना जा रहा है। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ गया और चावल निर्यात से जुड़ी कंपनियों में बिकवाली शुरू हो गई। बाजार में यह डर बढ़ गया है कि अगर टैरिफ लगा तो भारत के चावल कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है।
शेयर
LT फूड्स, GRM और KRBL के शेयर में दबाव
शेयर बाजार में आज LT फूड्स का शेयर करीब 8 प्रतिशत गिरकर 362 रुपये के आसपास आ गया। कंपनी अपने 'दावत' और 'रॉयल' ब्रांड के लिए जानी जाती है। GRM ओवरसीज के शेयरों में करीब 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, KRBL, कावेरी सीड कंपनी और AWL एग्री बिजनेस के शेयर भी लगभग 2.5 प्रतिशत टूट गए। इस गिरावट से छोटे और मध्यम निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा है।
वजह
टैरिफ की चेतावनी से बढ़ी बेचैनी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन खेती से जुड़े आयात पर नए टैरिफ लगा सकता है। इसमें भारतीय चावल और कनाडा के फर्टिलाइजर भी शामिल हैं। उनका कहना है कि सस्ते विदेशी उत्पाद अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और घरेलू कारोबार पर दबाव बढ़ रहा है। इसी बयान के बाद भारतीय चावल कंपनियों के शेयरों में डर का माहौल बना और निवेशकों ने तेज़ी से बिकवाली शुरू कर दी।
अन्य
पहले भी टैरिफ बढ़ने से टूटे थे एक्सपोर्ट शेयर
इससे पहले भी अमेरिका ने भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया था। उस समय भी एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। बाद में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें बढ़ीं, जिससे कुछ समय के लिए बाजार संभला था। अब फिर से टैरिफ की चर्चा शुरू होने से शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है।