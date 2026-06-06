रेवोल्यूट करीब 10,500 अरब रुपये के मूल्यांकन पर कर रही सेकेंडरी शेयर बेचने की तैयारी  

CEO का मालिकाना हक भी बढ़ेगा

अगर, यह मूल्यांकन सफल होता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निक स्टॉरोंस्की के मालिकाना हक का मूल्य कम से कम 36 अरब डॉलर (6,950 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।

पिछले साल नवंबर, 2025 में एंड्रेसेन होरोविट्ज जैसे बड़े निवेशकों की वजह से रेवोल्यूट का मूल्यांकन 75 अरब डॉलर (10,500 अरब रुपये) आंकी गई थी।

कंपनी का कहना है कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से पहले इस तरह के और सेकेंडरी शेयर सेल हो सकते हैं। फिलहाल, कम से कम 2028 तक IPO की उम्मीद नहीं है। इसलिए, कंपनी के तुरंत शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना कम है।