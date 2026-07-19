वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा बीच-बीच में करते रहने से कई समस्याओं का पता चल जाता है

साल में जरूर करें वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा, ITR दाखिल करते समय ही न लें सुध

क्या है खबर?

ज्यादातर लोग अपने वित्तीय दस्तावेजों पर साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय ही निगाह डालते हैं, जबकि 12 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। निवेश आपके लक्ष्यों के अनुरूप न हों, इंश्योरेंस कवर परिवार की जरूरतों के हिसाब से कम हो गया या नॉमिनेशन पुराना हो गया। साधारण सालाना समीक्षा से आपको इन समस्याओं का पता लगाने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं वे दस्तावेज, जिन्हें बीच-बीच में देखते रहना चाहिए।