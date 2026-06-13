स्पेस-X के धमाकेदार IPO में आम निवेशकों के हाथ लगे गिनती के शेयर
स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में आम निवेशकों ने पहले ही दिन 45.30 करोड़ डॉलर (करीब 4,300 करोड़ रुपये) के शेयर खरीद लिए हैं।
कंपनी ने अपने इस ऑफर का 30 फीसदी हिस्सा आम निवेशकों के लिए आरक्षित रखा था, जिससे एलन मस्क का आम निवेशकों को मौका देने का वादा पूरा हुआ।
इस निर्गम की मांग इतनी ज्यादा थी कि यह साल का सबसे चर्चित IPO बन गया।
पहले दिन ही मिली 19 फीसदी बढ़त
काफी लोग स्पेस-X के शेयर खरीदने के लिए उत्सुक थे, इसके बावजूद कई आम निवेशकों को उम्मीद से काफी कम शेयर मिल पाए। किसी ने 555 शेयर मांगे थे तो उसे सिर्फ 10 ही मिल पाए, वहीं जिसने 1000 शेयर मांगे थे, उसे 85 से संतोष करना पड़ा।
इस वजह से कई निवेशकों को खुले बाजार से और शेयर खरीदने पड़े क्योंकि लॉन्चिंग के दिन ही कंपनी के शेयरों की कीमत में 19 फीसदी की तेजी आ गई थी।
फिर भी, सोफी ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया ऑफर बताया। हालांकि, उसने यह सुनिश्चित किया कि हर पात्र यूजर को इस ऐतिहासिक पेशकश में कम से कम कुछ शेयर जरूर मिलें।