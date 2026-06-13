स्पेस-X के धमाकेदार IPO में आम निवेशकों के हाथ लगे गिनती के शेयर 

पहले दिन ही मिली 19 फीसदी बढ़त

काफी लोग स्पेस-X के शेयर खरीदने के लिए उत्सुक थे, इसके बावजूद कई आम निवेशकों को उम्मीद से काफी कम शेयर मिल पाए। किसी ने 555 शेयर मांगे थे तो उसे सिर्फ 10 ही मिल पाए, वहीं जिसने 1000 शेयर मांगे थे, उसे 85 से संतोष करना पड़ा।

इस वजह से कई निवेशकों को खुले बाजार से और शेयर खरीदने पड़े क्योंकि लॉन्चिंग के दिन ही कंपनी के शेयरों की कीमत में 19 फीसदी की तेजी आ गई थी।

फिर भी, सोफी ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया ऑफर बताया। हालांकि, उसने यह सुनिश्चित किया कि हर पात्र यूजर को इस ऐतिहासिक पेशकश में कम से कम कुछ शेयर जरूर मिलें।