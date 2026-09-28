बैंकों की मनमानी जमा दरों पर RBI ने दिखाई सख्ती

बैंकों को हर कार्यदिवस पर सुबह 10:10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर ये दरें प्रकाशित करनी होंगी, जिससे पारदर्शिता काफी बढ़ जाएगी।

बड़ी जमा राशियों के लिए दरें तय करने में बैंकों को थोड़ी छूट मिलेगी। इसमें पात्र गैर-निवासी रुपये जमा भी शामिल हैं, जहां लागू हो, लेकिन 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर बैंक कोई मनमानी दरें नहीं लगा पाएंगे।