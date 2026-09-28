बैंकों की मनमानी जमा दरों पर RBI ने दिखाई सख्ती
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से सभी बैंकों को बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें स्पष्ट रूप से दिखानी होंगी।
हर ब्रांच में एक जैसी दरें लागू करना जरूरी होगा, यानि किसी भी ब्रांच में दरों में कोई अंतर नहीं होगा। इससे सभी लोगों को यह सीधी जानकारी मिल सकेगी कि बैंक कौन-सी दरें दे रहे हैं।
वेबसाइट पर दरें प्रकाशित करेंगे
बैंकों को हर कार्यदिवस पर सुबह 10:10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर ये दरें प्रकाशित करनी होंगी, जिससे पारदर्शिता काफी बढ़ जाएगी।
बड़ी जमा राशियों के लिए दरें तय करने में बैंकों को थोड़ी छूट मिलेगी। इसमें पात्र गैर-निवासी रुपये जमा भी शामिल हैं, जहां लागू हो, लेकिन 3 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि पर बैंक कोई मनमानी दरें नहीं लगा पाएंगे।