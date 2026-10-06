IPO के बाद रेंटोमोजो के दूसरी तिमाही नतीजों से शेयर 6 फीसदी उछले
रेंटोमोजो के शेयर मंगलवार (6 अक्टूबर) को 6 फीसदी उछलकर 542 रुपये पर बंद हुए। कंपनी ने अपनी पहली तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसका असर शेयरों पर दिखा।
हाल ही में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने के बाद कंपनी का राजस्व 50 फीसदी बढ़कर 126 करोड़ रुपये हो गया है। यह उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है।
हालांकि, उनका शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) 39 फीसदी गिरकर 8 करोड़ रुपये रहा, लेकिन टैक्स के बाद समायोजित लाभ में 71.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह बताता है कि कंपनी की बुनियादी ग्रोथ काफी मजबूत है।
IPO को 73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला
रेंटोमोजो का कामकाज सही दिशा में चल रहा है। उनके प्रॉफिट मार्जिन स्थिर बने हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़ने और उनके साथ बने रहने की वजह से EBITDA 34 करोड़ रुपये से बढ़कर 51 करोड़ रुपये हो गया है।
कंपनी का IPO भी जबरदस्त सफल रहा। इसे 73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें ज्यादातर बड़े संस्थागत निवेशकों ने बोली लगाई। यह बताता है कि निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है।