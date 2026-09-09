रेंटोमोजो के शेयरों को ग्रे मार्केट में मिला 32 फीसदी उछाल

अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो एक लॉट में कम से कम 37 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से शेयर 538 रुपये प्रति शेयर के आस-पास लिस्ट हो सकता है।

यह पेशकश की अपर प्राइस बैंड से करीब 32 फीसदी ज्यादा है। रेंटोमोजो इस रकम का इस्तेमाल कुछ कर्जों और उस पर बने ब्याज के भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए करेगी।

साथ ही, गोदामों और एक्सपीरियंस स्टोर के लिए किराए, लाइसेंस फीस चुकाने और दूसरे सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए भी इन पैसों का उपयोग होगा।

गोल्डमैन सैक्स और HDFC म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी संस्थाओं ने पहले ही एंकर निवेशक के तौर पर इसमें पैसा लगा दिया है। SBI सिक्योरिटीज ने रेंटोमोजो IPO को 'सब्सक्राइब' करने की रेटिंग दी है।

उन्होंने कंपनी की बाजार नेतृत्व, तेज ग्रोथ, बढ़ती लाभप्रदाता और उद्योग के लिए अच्छे लॉन्ग-टर्म आउटलुक को इसकी वजह बताया है। शेयरों के आवंटन का परिणाम 15 सितंबर को आएगा और शेयर 17 सितंबर को सूचीबद्ध हो सकते हैं।