रेंटोमोजो के शेयरों को ग्रे मार्केट में मिला 32 फीसदी उछाल
फर्नीचर और अप्लायंसेज किराए पर देने वाली स्टार्टअप रेंटोमोजो ने इस सप्ताह अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया है।
कंपनी का मकसद इस IPO से कुल 1,255 करोड़ रुपये जुटाना है। इसमें 150 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके और बाकी रकम ऑफर फोर सेल (OFS) के जरिए आएगी। एक शेयर की कीमत ₹384 से ₹404 तय की गई है। निवेशक शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं।
कम से कम 37 शेयरों के लिए लगानी होगी बोली
अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो एक लॉट में कम से कम 37 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से शेयर 538 रुपये प्रति शेयर के आस-पास लिस्ट हो सकता है।
यह पेशकश की अपर प्राइस बैंड से करीब 32 फीसदी ज्यादा है। रेंटोमोजो इस रकम का इस्तेमाल कुछ कर्जों और उस पर बने ब्याज के भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए करेगी।
साथ ही, गोदामों और एक्सपीरियंस स्टोर के लिए किराए, लाइसेंस फीस चुकाने और दूसरे सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए भी इन पैसों का उपयोग होगा।
गोल्डमैन सैक्स और HDFC म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी संस्थाओं ने पहले ही एंकर निवेशक के तौर पर इसमें पैसा लगा दिया है। SBI सिक्योरिटीज ने रेंटोमोजो IPO को 'सब्सक्राइब' करने की रेटिंग दी है।
उन्होंने कंपनी की बाजार नेतृत्व, तेज ग्रोथ, बढ़ती लाभप्रदाता और उद्योग के लिए अच्छे लॉन्ग-टर्म आउटलुक को इसकी वजह बताया है। शेयरों के आवंटन का परिणाम 15 सितंबर को आएगा और शेयर 17 सितंबर को सूचीबद्ध हो सकते हैं।