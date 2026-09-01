रिन्यूबाय और इंश्योरेंसदेखो का हुआ विलय, अब IPO लाने की तैयारी

यह नया प्लेटफॉर्म अब लगभग पूरे भारत के 98.57 फीसदी पिन कोड्स तक पहुंच गया है। इसके साथ 6 लाख से ज्यादा डिजिटल पार्टनर्स जुड़े हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी बेची जा चुकी हैं और वित्त वर्ष 2026 में 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रीमियम इकट्ठा किया गया है।

अब ग्राहकों को मोटर, हेल्थ, लाइफ और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ मिलेगा, जिससे ऑनबोर्डिंग और कस्टमर सपोर्ट पहले से ज्यादा आसान और बेहतर हो जाएंगे।