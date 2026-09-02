रिलायंस का जियोहॉटस्टार भारत के बाहर अपनी सेवा शुरू करने जा रहा है

रिलायंस का जियोहॉटस्टार अब UK, कनाडा और सिंगापुर में चलेगा, खेल आयोजन की नहीं होगी स्ट्रीमिंग

क्या है खबर?

भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार ने पहली बार अपने ब्रांड को भारत से बाहर ले जाने का फैसला किया है। कंपनी बड़े पैमाने पर वैश्विक विस्तार की शुरुआत करते हुए यूनाइटेड किंगडम (UK), कनाडा और सिंगापुर में हॉटस्टार की जगह लेगी। यह स्ट्रीमिंग सर्विस 1.6 लाख घंटे से ज्यादा के एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ लॉन्च होगी, लेकिन इसमें वे लाइव स्पोर्ट्स शामिल नहीं होंगे, जिनकी वजह से भारत में इसके दर्शकों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है।