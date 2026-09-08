रिलायंस की बॉन्ड के जरिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

एक्सिस, ICICI, HDFC और यस बैंक मिलकर इस बॉन्ड सौदे को संभालेंगे। हाल ही में भारतीय कंपनियां बैंकों से ज्यादा कर्ज ले रही थीं क्योंकि ब्याज दरें कम थीं।

इसी वजह से इस साल बॉन्ड बाजार थोड़ा धीमा पड़ा था। रिलायंस का यह कदम बाजार में नई जान फूंक सकता है। खासकर इसलिए भी क्योंकि साल के आखिर में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज (RBI) दरें बढ़ा सकता है।

ऐसे में दूसरी कंपनियां भी शायद बॉन्ड के जरिए ही पैसा जुटाने की सोचें। इसका मतलब है कि भारत में बड़े फंड जुटाने के लिए बॉन्ड एक बार फिर लोकप्रिय हो सकते हैं।