जियो के IPO की तैयारी से रिलायंस के शेयर में जबरदस्त उछाल बिज़नेस Jun 22, 2026

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार (22 जून) को 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। यह तब हुआ, जब जियो प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) आवेदन दाखिल कर दिया।

इस जानकारी के बाद बाजार में काफी हलचल देखी गई और शेयर 1,345.45 रुपये के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, दिन के पहले हिस्से में यह 1,336 रुपये के आस-पास कारोबार करता रहा।