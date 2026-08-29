रिलायंस ने लुटियंस जोन में 350 करोड़ रुपये में खरीदा दिल्ली का सबसे महंगा ठिकाना

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिल्ली के बेहद खास लुटियंस बंगला जोन (LBJ) में 350 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा है। विक्रेता भूपेंद्र मोदी ने बताया कि यह सौदा जुलाई के आखिर में पूरा हो गया था और उन्होंने इसकी कीमत की पुष्टि भी की।

कंपनी के अनुसार, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल राजधानी आने वाले कर्मचारियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस के तौर पर किया जाएगा।