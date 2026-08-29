रिलायंस ने लुटियंस जोन में 350 करोड़ रुपये में खरीदा दिल्ली का सबसे महंगा ठिकाना

रिलायंस ने लुटियंस जोन में 350 करोड़ रुपये में खरीदा दिल्ली का सबसे महंगा ठिकाना
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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिल्ली के बेहद खास लुटियंस बंगला जोन (LBJ) में 350 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा है। विक्रेता भूपेंद्र मोदी ने बताया कि यह सौदा जुलाई के आखिर में पूरा हो गया था और उन्होंने इसकी कीमत की पुष्टि भी की।
कंपनी के अनुसार, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल राजधानी आने वाले कर्मचारियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस के तौर पर किया जाएगा।
इलाके में रहते हैं नामी अरबपति
LBJ कोई आम कॉलोनी नहीं है। यहां भारत के बड़े नेता, गौतम अडाणी और लक्ष्मी मित्तल जैसे अरबपति उद्योगपति रहते हैं। इस इलाके की घनी हरियाली और सरकारी पाबंदियां इसे खास बनाए रखती हैं।
घरों की कमी और ऊंची कीमतों के बावजूद यहां मांग लगातार बनी हुई है और इसी वजह से यह दुनिया के सबसे महंगे आवासीय इलाकों में शुमार है।