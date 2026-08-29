आलोक इंडस्ट्रीज के शेयरों में 5 दिन में 21 फीसदी की भारी गिरावट
रिलायंस के समर्थन वाली आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर 5 दिनों में 21 फीसदी से ज्यादा गिर गए, जो शुक्रवार को 9.16 रुपये के अपने एक साल के निचले स्तर पर बंद हुए।
जहां पूरा बाजार लगभग स्थिर था, वहीं यह तेज गिरावट केवल आलोक इंडस्ट्रीज के शेयरों में दिखी। इससे निवेशक थोड़े घबरा गए हैं।
ट्रेडिंग वॉल्यूम में आया उछाल
शेयर की कीमत गिरने के बावजूद इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि, कंपनी का दावा है कि इस गिरावट के पीछे कोई छिपी हुई खबर नहीं है।
आर्थिक मोर्चे पर भी कंपनी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। पिछली तिमाही में भले ही कंपनी का नुकसान थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन बढ़ती लागत अब भी भारी पड़ रही है।
इस साल यह शेयर 43 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है और पिछले 12 महीनों में तो इसने अपनी लगभग आधी कीमत गंवा दी है। यह आंकड़ा दिखाता है कि हाल के दिनों में आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए राह कितनी मुश्किल भरी रही है।