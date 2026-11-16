रेडिफ की 600 करोड़ रुपये का IPO लाने की योजना, SEBI में किया आवेदन

रेडिफ इस पैसे का इस्तेमाल अपनी सेवाओं को बढ़ाने, मार्केटिंग तेज करने और कुछ कंपनियों को खरीदने के लिए करना चाहती है। कंपनी ने रेडिफ वन, रेडिफ पे और रेडिफ टीवी जैसी अपनी सेवाओं को विकसित और विस्तार करने के लिए 224.8 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च तय किया है।

इसके अलावा, कंपनी 183.3 करोड़ रुपये मार्केटिंग और ब्रांडिंग के कामों पर खर्च करेगी। प्रमोटर विशाल अजितभाई मेहता और एवेन्यूजAI की मिलाकर कुल 82.52 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि आम निवेशकों के पास 15.48 फीसदी हिस्सेदारी है।