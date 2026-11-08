ऑटोमेशन की मदद से काम करने पर कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से निकाला

रेडिट पर यूजर्स की राय बंटी हुई है। कुछ लोग कर्मचारी के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि नौकरी जाने के बाद वह नए कर्मचारी की मदद न करे, वहीं कुछ का मानना है कि पेशेवर बने रहना जरूरी है और नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले मुआवजे या भविष्य के सहकर्मियों की मदद करने जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

यह कहानी कुछ बड़े सवाल उठाती है कि जब लोग काम में जरूरत से ज्यादा कुशल हो जाते हैं तो क्या होता है और ऑटोमेशन कैसे सभी की जॉब सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है।