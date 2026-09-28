रेड बुल ने एनर्जी शब्द पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को कोर्ट में दी चुनौती

हाई कोर्ट ने इस मामले पर सवाल उठाया है कि क्या रेड बुल को बैन से पहले अपनी बात रखने का मौका दिया गया था।

उधर, ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को डर है कि अगर, उन्हें अपने उत्पाद को कैफीन युक्त पेय कहना पड़ा तो इससे ग्राहकों के बीच और ज्यादा भ्रम पैदा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉफी से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक्स तक बहुत से पेय इस श्रेणी में आ सकते हैं।

पैप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही अपने लेबल बदल रही हैं, लेकिन इंडियन बेवरेज एसोसिएशन चाहता है कि इस तरह के बड़े फैसले लेने से पहले नियामक कंपनियों के साथ बैठकर बात करें।