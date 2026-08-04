AI और मशीन लर्निंग की बढ़ती मांग के कारण भर्तियों में 5 फीसदी का इजाफा

IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों में भर्ती 6 फीसदी बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह AI प्रतिभाओं की भारी मांग है, जिसमें 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

इसके अलावा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पेशेवरों की मांग भी 23 फीसदी बढ़ गई है। शहरों की बात करें तो कोलकाता सबसे आगे रहा, जहां भर्ती में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

हैदराबाद और चेन्नई ने भी इस मामले में बेहतर प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि नए उम्मीदवारों के लिए भी मौकों में इजाफा हुआ है।

शुरुआती स्तर की नौकरियों में भर्ती 6 फीसदी बढ़ी है। इसके अलावा बीमा, रियल एस्टेट, तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी भर्ती लगातार बढ़ रही है।