REC ने डिजिटल करेंसी से लॉन्च किया पहला टोकनाइज्ड बॉन्ड

यह बॉन्ड करीब 20 महीने तक चलेगा और इस पर 7.30 फीसदी का कूपन यानि ब्याज मिलेगा। इस बॉन्ड का सेटलमेंट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके किया गया।

इसका मतलब केवल पैसे का लेन-देन ही नहीं, बल्कि भारतीय वित्त बाजार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एंट्री भी है। टोकनाइज्ड बॉन्ड में ब्लॉकचेन का उपयोग करके मालिकाना हक को डिजिटली दर्ज किया जाता है।

इससे लेन-देन बहुत तेजी से होता है और बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाती है। इस सिस्टम से लागत कम होती है और सभी के लिए ज्यादा पारदर्शिता आती है।