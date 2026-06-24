रियलमी के CEO माइकल गुओ ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है वजह

कंपनी में छंटनी का दौर भी शुरू

रियलमी अब एक स्वतंत्र ब्रांड से हटकर ओप्पो के इकोसिस्टम का हिस्सा बन रही है, जिसमें वनप्लस भी शामिल है। इससे कामकाज का तरीका और आसान हो जाएगा।

इस पुनर्गठन का मकसद कामकाज में और तेजी लाना है। इस बदलाव के बाद अब तक करीब 25 कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी है और ओवरलैपिंग रोल्स (समान भूमिकाओं) में और भी छंटनी होने की पूरी उम्मीद है।

दिवाली के बाद रियलमी के वितरक अब ओप्पो के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। वे दोनों ब्रांड्स के उत्पादों को संभालेंगे, जिससे सभी के लिए काम और भी सुगम हो जाएगा।