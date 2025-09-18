रियल-मनी गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट करेगी 120 कर्मचारियों की छंटनी
क्या है खबर?
नया गेमिंग कानून बनने के बाद रियल-मनी गेमिंग (RMG) से जुड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। इसी सिलसिले में अब गेम्सक्राफ्ट कंपनी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे यह उद्योग मुश्किल में है। कंपनी ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह बाहरी हालात और नई वास्तविकताओं के कारण लिया गया है, कर्मचारियों की प्रतिभा से इसका कोई संबंध नहीं है।
संख्या
120 से ज्यादा कर्मचारियों पर असर
गेम्सक्राफ्ट ने कंपनी-व्यापी पुनर्गठन के तहत अलग-अलग टीमों और विभागों से करीब 120 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। प्रभावित कर्मचारियों को रोजगार समझौते के अनुसार सेवरेंस पैकेज और मार्च, 2026 तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। कंपनी के मुताबिक यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि आगे और बदलाव संभव हैं। यह कदम उस समय उठाया गया जब पूर्व CFO रमेश प्रभु पर लगभग 270 करोड़ रुपये गबन का मामला दर्ज हुआ है।
अन्य
राजस्व और अन्य कंपनियां भी प्रभावित
पृथ्वी सिंह द्वारा 2017 में शुरू हुई गेम्सक्राफ्ट ने हाल में अपने रमी और पोकर प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का शुद्ध लाभ 25 प्रतिशत घटकर 706 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, राजस्व 13.9 प्रतिशत बढ़कर 4,009 करोड़ रुपये पहुंचा। उद्योग में अन्य कंपनियां भी छंटनी कर रही हैं। हेड डिजिटल वर्क्स, जूपी, MPL, बाजी गेम्स और गेम्स24x7 ने भी हाल के हफ्तों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नौकरियां कम की हैं।