रियल-मनी गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट करेगी 120 कर्मचारियों की छंटनी

गेम्सक्राफ्ट करेगी 120 कर्मचारियों की छंटनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:25 pm Sep 18, 202503:25 pm

क्या है खबर?

नया गेमिंग कानून बनने के बाद रियल-मनी गेमिंग (RMG) से जुड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। इसी सिलसिले में अब गेम्सक्राफ्ट कंपनी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे यह उद्योग मुश्किल में है। कंपनी ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह बाहरी हालात और नई वास्तविकताओं के कारण लिया गया है, कर्मचारियों की प्रतिभा से इसका कोई संबंध नहीं है।