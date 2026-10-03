AI से जुड़े ऊंचे मूल्यांकनों में गिरावट आई तो भारत को होगा फायदा

मल्होत्रा ने बताया कि AI ने भले ही दुनियाभर के बाजारों को तेज रफ्तार दी है, लेकिन इसकी रफ्तार में कमी आने से भारत को फायदा हो सकता है। इससे उसके बाजार और ज्यादा आकर्षक बन सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि जैसे-जैसे AI आगे बढ़ेगा, इससे नए खतरे भी पैदा होंगे, खासकर वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर।

उनकी सलाह है कि नियामकों को हर पल चौकस रहना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि हमारी वित्तीय प्रणालियां नवाचार और किसी भी अचानक आने वाले झटके दोनों को आसानी से संभाल सकें।