RBI ने जमा ब्याज दरों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया यह कदम

अब बैंकों को एक ही दिन में जमा की गई एक जैसी रकम पर एक ही ब्याज दर देनी होगी, भले ही ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा में जाएं।

बैंकों को ये ब्याज दरें पहले से ही अपनी वेबसाइट पर बतानी होंगी, ताकि ग्राहक आसानी से उनकी तुलना कर सकें। फिलहाल, आम लोगों के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की दरों में तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन साफ जानकारी से ग्राहकों का भ्रम कम होगा और बैंकों पर भरोसा बढ़ेगा।