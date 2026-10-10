भारतीय रिजर्व बैंक की 25,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचने की तैयारी

यह फैसला RBI की ओर से लगभग 4 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने के ठीक बाद लिया गया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जरूरत पड़ने पर बैंक फिर से दरें बढ़ा सकता है।

दरअसल, हाल के दिनों में बैंकों में 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी अतिरिक्त नकदी जमा हो गई थी। अगर, इसे बिना निगरानी के छोड़ दिया जाए तो यह वित्तीय समस्याएं खड़ी कर सकती है।

पिछले महीने भी RBI ने एक लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे थे, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा थे। केंद्रीय बैंक का मानना है कि यह अतिरिक्त नकदी मार्च तक सामान्य स्तर पर वापस आ जानी चाहिए।