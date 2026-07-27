RBI लाएगा 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोट

RBI लाएगा 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोट, सरकार ने ट्रायल को मंजूरी दी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:51 pm Jul 27, 202606:51 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर बैंकनोटों के फील्ड ट्रायल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। ट्रायल सफल रहने पर इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने का भी प्रस्ताव है।