RBI लाएगा 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोट, सरकार ने ट्रायल को मंजूरी दी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर बैंकनोटों के फील्ड ट्रायल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। ट्रायल सफल रहने पर इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने का भी प्रस्ताव है।
वजह
पॉलीमर नोट क्यों लाए जा रहे हैं?
सरकार के अनुसार, RBI ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में पाया गया है कि पॉलीमर बैंकनोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं। ये नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते।
हालांकि, यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है।
इसलिए इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और अंतिम फैसला ट्रायल के नतीजों के आधार पर लिया जाएगा, ताकि सभी जरूरी पहलुओं का सही आकलन हो सके।
पेपर नोट
पेपर नोट बंद करने की कोई योजना नहीं
सरकार ने साफ किया है कि कागजी मुद्रा को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पॉलीमर बैंकनोट कागजी नोटों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नकद और डिजिटल भुगतान दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और लोगों को भुगतान के अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराते हैं।
इसलिए पॉलीमर नोट आने से डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलती रहेंगी।
ट्रायल
पहले भी हो चुका है ट्रायल
सरकार ने बताया कि वर्ष 2012 में भी 10 रुपये के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल कुछ शहरों में किया गया था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण वह योजना आगे नहीं बढ़ सकी।
अब RBI फिर से इस दिशा में काम कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और मलेशिया जैसे कई देश पहले से ही पॉलीमर बैंकनोट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत भी उनके अनुभवों का लाभ उठा सकेगा।