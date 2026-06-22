जबरन बीमा-म्यूचुअल फंड बिक्री पर RBI की सख्ती

समस्या की बड़ी वजह डिजिटल बैंकिंग ऐप्स

इस समस्या की एक बड़ी वजह डिजिटल बैंकिंग ऐप्स भी हैं। ये अक्सर ग्राहकों को झटपट फैसले लेने के लिए उकसाते हैं क्योंकि इनका डिजाइन स्पष्ट जानकारी देने के बजाय बिक्री बढ़ाने पर ज्यादा जोर देता है।

इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों के पास भी बिक्री के लक्ष्य होते हैं, जिस कारण वे कई बार आपके फायदे की जगह अपने कमीशन को प्राथमिकता देते हैं।

RBI के नए दिशा-निर्देशों का मकसद है कि ग्राहकों के वित्तीय फैसलों में फिर से भरोसा और पारदर्शिता लौट सके।