जबरन बीमा-म्यूचुअल फंड बिक्री पर RBI की सख्ती
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जिनसे बैंक बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे उत्पादों को आक्रामक तरीके से नहीं बेच पाएंगे।
कई ग्राहकों को अक्सर शिकायत रही है कि उन्हें इन उत्पादों को बिना पूरी जानकारी दिए ही खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।
RBI चाहता है कि बैंक ग्राहकों को साफ-साफ और पूरी जानकारी दें, ताकि वे समझ सकें कि वे क्या खरीद रहे हैं।
समस्या की बड़ी वजह डिजिटल बैंकिंग ऐप्स
इस समस्या की एक बड़ी वजह डिजिटल बैंकिंग ऐप्स भी हैं। ये अक्सर ग्राहकों को झटपट फैसले लेने के लिए उकसाते हैं क्योंकि इनका डिजाइन स्पष्ट जानकारी देने के बजाय बिक्री बढ़ाने पर ज्यादा जोर देता है।
इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों के पास भी बिक्री के लक्ष्य होते हैं, जिस कारण वे कई बार आपके फायदे की जगह अपने कमीशन को प्राथमिकता देते हैं।
RBI के नए दिशा-निर्देशों का मकसद है कि ग्राहकों के वित्तीय फैसलों में फिर से भरोसा और पारदर्शिता लौट सके।