10 साल की बॉन्ड यील्ड ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 7.35 फीसदी पर पहुंची

भारत के 10 साल के बॉन्ड यील्ड ने सोमवार (12 अक्टूबर) को 7.35 फीसदी का आंकड़ा पार कर लिया। यह पिछले 3 सालों में सबसे ऊंचा स्तर है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिस्टम से नकदी कम करने का फैसला किया, जिसके बाद यह बदलाव आया है। उसने मंगलवार के लिए 25,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचने का ऐलान किया है।

साथ ही 16 अक्टूबर से बैंकों को अपनी रोजाना की कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) का 90 के बजाय 99 फीसदी बनाए रखना होगा।