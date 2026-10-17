रुपये की गिरावट रोकने के प्रयास में विदेशी मुद्रा भंडार 60 अरब डॉलर लुढ़का
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रुपये को सहारा देने के प्रयासों के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार महज 6 सप्ताह में लगभग 60 अरब डॉलर (करीब 5,500 अरब रुपये) घट गया है।
4 सितंबर को यह भंडार 785.706 अरब डॉलर (करीब 74,000 अरब रुपये) था, जो 9 अक्टूबर तक घटकर 726.027 अरब डॉलर (करीब 68,000 अरब रुपये) रह गया।
यह इस बात का संकेत है कि बढ़ते वैश्विक दबावों के बीच भारतीय मुद्रा को स्थिर बनाए रखना कितना मुश्किल होता जा रहा है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी गिरावट
इन भंडारों का एक बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी इस अवधि में 50 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) से ज्यादा गिर गईं। इस गिरावट ने इस साल की शुरुआत में जमा हुए एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया है।
इसी बीच, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल अब तक भारतीय बाजारों से 26.8 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) निकाल लिए हैं। इन सभी चीजों से RBI पर ज्यादा दबाव बढ़ गया है, ताकि वह मौजूदा स्थिति को स्थिर बनाए रख सके और भारत की वित्तीय सेहत को सुरक्षित रख सके।