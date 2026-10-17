रुपये की गिरावट रोकने के प्रयास में विदेशी मुद्रा भंडार 60 अरब डॉलर लुढ़का

इन भंडारों का एक बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी इस अवधि में 50 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) से ज्यादा गिर गईं। इस गिरावट ने इस साल की शुरुआत में जमा हुए एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया है।

इसी बीच, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल अब तक भारतीय बाजारों से 26.8 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) निकाल लिए हैं। इन सभी चीजों से RBI पर ज्यादा दबाव बढ़ गया है, ताकि वह मौजूदा स्थिति को स्थिर बनाए रख सके और भारत की वित्तीय सेहत को सुरक्षित रख सके।