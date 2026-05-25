RBI ने वॉलेट यूजर्स के लिए तय की 2 लाख रुपये की सीमा 

वॉलेट कंपनियां कर रहीं विरोध

एक वॉलेट प्रोवाइडर का कहना है कि इन सीमाओं की वजह से मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाएगा। उनका तर्क है कि ग्राहक को जानें (KYC) और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग जैसे कामों में उन्होंने काफी पैसा लगाया है।

हाल ही में हुई एक मीटिंग में कई वॉलेट कंपनियों ने चिंता जताई कि इन नए नियमों से ग्राहक खो सकते हैं और उनके संचालन का खर्च बढ़ सकता है। इस उद्योग से जुड़े स्टेकहोल्डर RBI से इन गाइडलाइंस पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि गैर-कानूनी लेन-देन सिर्फ वॉलेट में ही नहीं, बल्कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और बैंकों के जरिए भी होते हैं। इसके अलावा, वे यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि इतनी सख्त सीमाओं से देश में वित्तीय समावेशन के चल रहे प्रयासों को नुकसान हो सकता है।