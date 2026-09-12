RBI ने खारिज की टाटा संस की डी-रजिस्ट्रेशन की अर्जी, कंपनी को होना होगा सूचीबद्ध

कंपनी ने 21,813 करोड़ रुपये का कर्ज समय से पहले चुकाने और वित्त वर्ष 2024 में नेट कैश पॉजिटिव होने के बाद मार्च, 2024 में RBI को अपना कोर इंवेस्टमेंट कंपनी (CIC) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया।

RBI ने सितंबर, 2022 में सबसे पहले टाटा संस को 'अपर-लेयर NBFC' के तौर पर श्रेणीबद्ध किया था।

पुराने नियमों के तहत अपर-लेयर NBFCs को 3 साल के अंदर सूचीबद्ध होना जरूरी था, जिससे लिस्टिंग की डेडलाइन सितंबर, 2025 तय हुई।