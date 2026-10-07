RBI के रेपो रेट बढ़ाने से कितनी बढ़ेगी आपके होम लोन की EMI?

मान लीजिए आपने 30 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है तो आपकी मासिक EMI सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लगभग 852 रुपये और निजी बैंक में 867 रुपये तक बढ़ सकती है।

इससे पूरे लोन की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में करीब 3.07 लाख रुपये और निजी बैंक में 3.12 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

यह बढ़ोतरी कब से लागू होगी, यह आपके बैंक पर निर्भर करता है कि वह अपनी ब्याज दरों को कब रीसेट करेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यही सही मौका है, जब आप अपने लोन का विवरण देखें और बेहतर भुगतान या पुनर्भुगतान के तरीकों पर गौर करें, ताकि खर्च को काबू में रखा जा सके।