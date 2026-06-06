RBI ने 40 साल तक के सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए खोले बिज़नेस Jun 06, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने सरकारी बॉन्ड में निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। अब इनमें 15, 30 और 40 साल की अवधि वाले बॉन्ड भी शामिल हो गए हैं।

पहले सिर्फ 10 साल तक की अवधि वाले छोटे बॉन्ड ही विदेशी निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध थे। इस बदलाव से, अब दुनियाभर के निवेशक बिना किसी निवेश सीमा के भारत के लंबी अवधि के सरकारी कर्ज बाजार में पैसा लगा सकते हैं।