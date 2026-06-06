RBI ने 40 साल तक के सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए खोले
बिज़नेस
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने सरकारी बॉन्ड में निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। अब इनमें 15, 30 और 40 साल की अवधि वाले बॉन्ड भी शामिल हो गए हैं।
पहले सिर्फ 10 साल तक की अवधि वाले छोटे बॉन्ड ही विदेशी निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध थे। इस बदलाव से, अब दुनियाभर के निवेशक बिना किसी निवेश सीमा के भारत के लंबी अवधि के सरकारी कर्ज बाजार में पैसा लगा सकते हैं।
ज्यादा मजबूत बनेगा बॉन्ड बाजार
RBI भारत में ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना चाहता है, ताकि देश वैश्विक वित्त बाजार में अपनी भूमिका बढ़ा सके। विदेशी निवेशकों को ज्यादा आजादी से निवेश करने की अनुमति देकर बैंक को उम्मीद है कि लंबी अवधि वाले इन बॉन्ड की मांग बढ़ेगी और ज्यादा तरह के निवेशक इससे जुड़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की ज्यादा भागीदारी से भारत का बॉन्ड बाजार भी सक्रिय और मजबूत बना रहेगा।