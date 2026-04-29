नए क्रेडिट कार्ड नियम में लेट फीस से छूट मिलेगी, 3 दिन का मिलेगा समय
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है। अब अगर कोई यूजर पेमेंट की तय तारीख से थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसे तुरंत नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार माना जा रहा है, जो कभी-कभी एक या दो दिन की देरी से भुगतान करते हैं। इससे कार्ड यूजर्स पर अनावश्यक दबाव कम होगा और सिस्टम संतुलित बनेगा।
समय
3 दिन तक नहीं लगेगा ओवरड्यू टैग
नए नियम के अनुसार, बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनियां किसी भी क्रेडिट कार्ड अकाउंट को तभी ओवरड्यू मानेंगी जब भुगतान तीन दिन से ज्यादा देर से होगा। यानी अगर आप एक या दो दिन लेट हो जाते हैं, तो आपका रिकॉर्ड तुरंत खराब नहीं होगा। यह बदलाव ग्राहकों को थोड़ी अतिरिक्त राहत देता है और छोटी देरी को लेकर होने वाली परेशानी को कम करता है, जिससे लोगों को बेहतर अनुभव मिल सकता है।
लेट फीस
लेट फीस अब सिर्फ बकाया रकम पर लगेगी
RBI ने लेट फीस के नियमों में भी बदलाव किया है। अब चार्ज पूरे बिल पर नहीं बल्कि सिर्फ उस रकम पर लगेगा, जो ड्यू डेट के बाद बाकी रह गई है। यानी अगर आपने कुछ हिस्सा पहले ही जमा कर दिया है, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे चार्ज लगाने का तरीका ज्यादा न्यायसंगत और साफ हो जाएगा और ग्राहकों को बेवजह ज्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
नियम
नए नियम 2027 से होंगे लागू
RBI के अनुसार, ये नए नियम तुरंत लागू नहीं होंगे, बल्कि 1 अप्रैल, 2027 से प्रभाव में आएंगे। यह बदलाव इंडस्ट्री से मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर किए गए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन के तहत यह कदम सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में उठाया गया है। आने वाले समय में इससे लाखों क्रेडिट कार्ड यूजर्स को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।